Toulouse Blagnac triple la taille de sa duty-free

Dix-sept boutiques (contre dix actuellement) et 15 enseignes de restauration vont ainsi progressivement voir le jour, disséminées en zone publique et en salle d'embarquement. Presse, cosmétiques sont les principaux concepts. Textiles, bagages, etc... suivent. Avec bien sûr une offre de produits régionaux.



Les responsables de l'aéroport sont actuellement en discussion avec l'Union des Pharmaciens afin d'avoir une officine parmi ces nouveaux commerces.



Quatrième aéroport de France en 2017, en nombre de passagers (avec 9,2 M, soit une augmentation de 14,5 M) dont 64 % de passagers loisirs, Toulouse Blagnac inaugurera la nouvelle zone duty-free en décembre prochain.