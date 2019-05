Nouvelle norme de distribution NDC : mise en lumière dans le monde

Avec la moitié du classement de tête IATA NDC 2020 composé des compagnies aériennes basées en Europe, on peut supposer de façon assez objective que l'Europe est en tête du déploiement de la norme NDC. Dans une certaine mesure, cela est probablement vrai.Chez Travelport, nous avons commencé à publier notre feuille de route NDC par le biais de réservations en direct avec les principaux transporteurs européens. Mais comme pour le reste du monde, le juste équilibre entre la reconnaissance des avantages de la norme NDC et les défis potentiels qu’elle peut créer est toujours présent en Europe.Pour caractériser le paysage NDC en Europe, je dirais que l’accent est mis, ici principalement, sur la concurrence et la collaboration.Un grand nombre de compagnies aériennes avec lesquelles je discute reconnaissent que la norme NDC offre une opportunité d'intensifier la concurrence au sein de la distribution, y compris la possibilité que davantage de fournisseurs de technologie ou d'agrégateurs apparaissent.Exploitée de la bonne manière, ils estiment que cette concurrence pourrait conduire à une meilleure technologie de distribution, ce qui pourrait finalement profiter à tout le secteur.De la même manière, la tarification dynamique facilitée par le standard NDC permettra aux compagnies aériennes de distribuer des gammes de tarification supplémentaires, offrant ainsi de meilleures opportunités de concurrencer les compagnies à bas coût sur certaines liaisons en période de pointe.NDC permettra désormais aux compagnies aériennes de diffuser les mêmes offres via leurs canaux directs et indirects, leur permettant de mieux servir tous leurs clients et de rendre leurs agents plus compétitifs.La capacité des compagnies aériennes à ajouter du contenu & service additionnel, tel que la sélection du siège et l’allocation de bagages supplémentaire par le biais de la norme NDC, permettra également aux passagers de disposer d’un plus grand choix d’options sur lesquelles baser leurs décisions.Cette concurrence devrait profiter aux passagers et les comforter sur la valeur d’une prestation de voyage dans laquelle ils ont choisi d’investir.Depuis le début de ce changement vers la nouvelle distribution, nous avons constaté chez Travelport que sa mise en œuvre ne sera couronnée de succès que si toutes les parties de l’écosystème sont intégrées.Oui, nous devons être réalistes. Certaines de nos méthodes de travail bien ancrées sont susceptibles de changer.Les compagnies aériennes et les agents de voyages doivent travailler ensemble non seulement sur le plan technique de la mise en œuvre de la norme NDC, mais aussi sur les changements commerciaux qu’ils conduisent.Nous savons que nos clients agences servent les voyageurs en leur apportant de la valeur tout au long de leur voyage et que cela ne changera pas.Il est donc important de faire preuve de réalisme quant à l’énorme contribution qu’ils apporteront au succès de la mise en place de la norme NDC.En conclusion, une chose est sûre: les voyageurs devraient être les principaux bénéficiaires de ces changements. Tant que nous travaillons tous ensemble pour servir leur désir de voyage personnalisé, en toute transparence et à prix compétitif, nous pensons que NDC peut être un succès - et le sera - pour tout le monde. Ian HEYWOOD - Global Head of New Distribution, Travelport,