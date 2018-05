Oman Air présente son nouveau salon

Les passagers d'Oman Air voyageant en première et en classe affaires peuvent désormais attendre leur vol dans le nouveau salon premium de la compagnie, installé dans le nouveau Terminal de l'aéroport de Mascate . La décoration s'inspire du désert et du paysage des montagnes du sultanat.Réparti sur deux étages, le lounge offre un large éventail de services de restauration et de boissons ainsi qu'une salle de bagages, un espace de divertissement, une zone fumeurs, un centre d'affaires, une salle pour enfants, une salle de sieste, des douches et un espace bien-être.D'une superficie de près de 430m² et d'une capacité totale de 100 personnes, le salon dédié aux passagers de première classe propose un chef personnel, un service de limousine du salon à l'avion et des salles de détente. Le lounge réservé aux clients Business fait 2 314m² avec une capacité totale de 516 personnes.La compagnie propose aussi aux voyageurs d'affaires des classes avant un salon d'arrivée. Situé dans la mezzanine du côté arrivée de l'aéroport, il fait 237m² et dispose de 90 places assises.