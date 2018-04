Oman Air au nouveau terminal de l'aéroport de Mascate

Le nouveau terminal de l'aéroport de Mascate qui a ouvert fin mars permet à Oman Air de proposer plus de confort et de fluidité aux voyageurs d'affaires pendant leur transit sur la plate-forme du Sultanat.L'entrée A du bâtiment est réservée à tous les passagers de la classe Affaires et permet aux clients d'Oman Air d'accéder au salon privé de la compagnie. L'entrée B est réservée aux passagers eco du transporteur et l'entrée C aux voyageurs Économique des autres transporteurs.Des zones spécifiques d'enregistrement sont mises à disposition des passagers de la classe Premium Oman Air. Les clients de Première classe et de la classe Affaires sont servis séparément au moyen de 12 comptoirs d'enregistrement et de trois comptoirs de superviseurs. La compagnie propose des services de conciergerie lors de l'enregistrement avec des sièges dédiés et des boissons, au fur et à mesure du processus d’enregistrement.Le salon de la Première classe d'Oman Air offre divers services haut de gamme comme un chef personnel, un service de limousine pour aller des salons jusqu’à l’avion et des salles de détente exclusives.Le salon de la classe Affaires propose un vaste choix de collations et de repas complets, un espace calme, des salles de douche, une aire de jeux pour enfants, un accès Internet sans fil et un centre d'affaires. Les membres Gold du programme de fidélisation Sindbad d'Oman Air seront également les bienvenus dans le salon de la classe Affaires.