Orient Express hébergera les voyageurs d'affaires à Bangkok fin 2019

"Les premiers trains Orient Express étaient réputés pour la qualité de leur conception, intégrant les dernières innovations, et pour proposer une gastronomie incomparable. L’hôtel Orient Express Mahanakhon Bangkok réunira les plus grands noms dans ces différents domaines, qui sauront réinterpréter tout l’art du voyage de luxe"

Il y a un an , la SNCF s'alliait à AccorHotels afin de développer la marque Orient Express à l’échelle internationale. Ce partenariat se traduit par l’ouverture prochaine de la première adresse hôtelière Orient Express. L'établissement prendra place au sein du plus haut gratte-ciel de Bangkok : la tour King Power Mahanakhon.Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Président-directeur général du Groupe King Power assureL'architecte d’intérieur Tristan Auer a ainsi été chargé de réimaginer, au sein du gratte-ciel, les intérieurs Art déco et les motifs végétaux des voitures originelles de l’Orient Express.L’Orient Express Mahanakhon Bangkok proposera aux voyageurs d'affaires 154 chambres, dont 9 suites et 2 penthouses, ainsi qu’un étage entièrement dédié au bien-être, comprenant piscine extérieure, jacuzzi, et spa aux couleurs de la marque. Il comprendra aussi deux restaurants : Mott 32 au niveau 2 et Mahanathi de David Thompson au niveau 5. Le complexe accueillera une plate-forme panoramique aux 74eme, 75ème et 78ème étages, tandis qu’un magasin duty free King Power occupera les étages 1 à 4.L’hôtel ouvrira ses portes au dernier trimestre 2019, 136 ans après le premier départ de l’Orient Express depuis Paris.