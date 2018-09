Orly, la panne électrique annoncée a eu lieu

L'aéroport d'Orly est un colosse aux pieds d'argile: la fragilité de son réseau général d'alimentation avait été annoncée au Sénat, mercredi dernier, par le Président du Directoire de RTE. Interrogé par les élus sur la panne géante de fin juillet à Montparnasse , François Brottes reconnaissait que 4 autres infrastructures françaises, dont Orly, présentaient des risques.Il ne pensait sans doute pas avoir raison sitôt : samedi matin, une coupure d'électricité à 7h45 a provoqué des perturbations pour l'enregistrement et la livraison des bagages et toute une agitation sur les réseaux sociaux. Les équipements de l'aéroport ont pris le relai mais il a fallu près de 3h pour rétablir vraiment le courant. Un terminal dans la pénombre, des tapis de bagages à l'arrêt, des contrôles de sécurité bloqués, la coupure a eu des effets sérieux. Sans oublier les avions partis sans tous leurs passagers, ceux-ci ne parvenant pas à enregistrer leur bagages. Il a suffit d'un gros grain de sable dans l'engrenage pour semer la pagaille. Et illustrer concrètement les risques. Heureusement un samedi matin, moindre jour pour les déplacements professionnels.