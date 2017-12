Ouigo à Montparnasse vers Bordeaux, Rennes et Nantes

6 voyageurs sur 10 n’auraient pas voyagé en train sans l’offre Ouigo

Pour mémoire, du 10 dé́cembre 2017 au 06 juillet 2018, 32 circulations quotidiennes sont proposées au départ et à destination de 22 villes : Aix-en-Provence TGV, Angoulême, Angers, Avignon TGV, Bordeaux, Champagne Ardenne TGV, Laval, Le Mans, Lorraine TGV, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nîmes, Paris (Paris Montparnasse Hall 3–Vaugirard, Marne-la-Vallée, Massy TGV, Aéroport Charles de Gaulle TGV), Poitiers, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg, TGV Haute Picardie, Tourcoing, Valence.

Comme certaines compagnies low cost en leur temps, la SNCF se rend compte qu'il est plus facile de conquérir des passagers en s'en rapprochant : en plus des gares habituelles de Massy, Marne-la-Vallée et Roissy CDG, la compagnie ferroviaire a enfin décidé de déployer Ouigo, son offre digitale de TGV, en gare Montparnasse. Les tarifs les plus attractifs sont un peu plus élevés au départ de la capitale : à partir de 16€ pour les adultes au lieu de 10 à Massy, mais l'accessibilité compense vite.5 allers/retours quotidiens supplémentaires sont proposés aux voyageurs :2 allers - retours Paris Montparnasse Hall 3 - Accès Vaugirard <> Bordeaux2 allers - retours Paris Montparnasse Hall 3 - Accès Vaugirard <> Nantes1 aller - retour Paris Montparnasse Hall 3 - Accès Vaugirard <> RennesDestinée au loisir, l'offre Ouigo peut aussi conquérir des voyageurs d'affaires en quête de petits prix. La SNCF annonce qu'une majorité de ses voyageurs sont de nouveaux clients de TGV: "", affirme Stéphane Rapebach, DG Ouigo, confirmant ainsi la reconquête de marché du TGV