Ouzbékistan : un e-visa pour la fin de l'été 2018

"l’acquisition et l’installation de l’équipement nécessaire, le développement de logiciels spéciaux ainsi que le test du système e-Visa utilisant l’infrastructure du système de passeport biométrique existant en Ouzbékistan devraient être achevés cet été".

Après avoir prolongé la durée de son visa touristique à 30 jours, l’Ouzbékistan s’apprête à mettre en place un système de délivrance de visa électronique d’ici la fin de l’été 2018.Les autorités ont expliqué aux médias locaux queAu cours des six premiers mois de l’année 2017, plus 1,1 million de touristes ont visité l’Ouzbékistan, soit 18% de plus qu’à la même période en 2016, l’exportation des services touristiques atteignant ainsi 694,5 millions de dollars.