"C'est par exemple grâce à leurs préconisations que le choix de la nouvelle dénomination des parkings de l'aéroport Paris-Orly a été entériné"

"Savoir écouter ses clients est essentiel. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux notamment, chacun est libre de faire entendre sa voix. Le message est-il pour autant correctement assimilé par son destinataire ? Grâce à cette communauté de clients voyageurs, Paris Aéroport teste auprès de ses membres, ses nouveaux et futurs concepts, les interroge sur des thématiques très précises et entretient ainsi un lien des plus privilégiés avec eux"

Paris Aéroport a créé une communauté de clients voyageurs en ligne. Baptisée Paris Aéroport & You, elle compte plus d'un millier de passagers. Près de 700 membres sont francophones et 300 sont anglophones. La majorité d'entre-eux sont des clients fréquents (6 voyages ou plus au cours de l'année passée au départ de Paris), voyageant à parts égales pour des motifs personnels ou professionnels.L'objectif du gestionnaire de Roissy et Orly est d'améliorer grâce à cette communauté l'expérience client au sein des terminaux des deux plates-formes.Le communiqué ajoute. En effet, les parkings d'Orly ont changé de nom le 7 novembre., souligne Mathieu Daubert, directeur clients du Groupe ADP.