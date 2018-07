Paris-Montréal pour 110 euros avec Primera Air

Si le tarif de Primera Air reste attractif, il faut cependant rajouter plusieurs dizaines d'euros pour les prestations de base fournies par les transporteurs. Un repas à bord vous coûtera entre 13 et 26 euros et si vous décidez d'apporter une valise, vous devrez payer 78 euros à l'aéroport. De plus, 10 euros supplémentaires seront exigés si le client désire régler par carte de crédit.Des prix bas pour un modèle économique que certains jugent risqué.A la mi-juillet,des centaines de voyageurs qui avaient choisi le transporteur Level pour se rendre à Paris sont restés bloqués pendant plusieurs jours à l'aéroport de Montréal , à cause de difficultés opérationnelles.Certains observateurs craignent que de telles mésaventures ne se répètent avec Primera Air, puisque sa flotte transatlantique ne compte que huit appareils.