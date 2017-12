Paris sort les crocs face à Airbnb & co

"Nous mettons en demeure cinq plates-formes, dont Airbnb, pour qu'elles désactivent ces annonces"

"Ensuite, soit les plates-formes retirent les annonces et tant mieux, soit elles persistent et nous irons devant les autorités compétentes, à savoir le tribunal de grande instance (TGI)"

Paris a dénombré plus d'un millier d'annonces ne présentant pas le numéro d'enregistrement obligatoire depuis le 1er décembre dernier. La municipalité ne compte pas faire preuve d'une grande patience avec les plates-formes de location de meublés touristiques. Elle a mis en demeure, via une lettre recommandée, les sites Airbnb, Homeaway, Paris Attitude, Sejourning et Windu de retirer les annonces sans numéro d’enregistrement.L'adjoint au Logement à la mairie de Paris, Ian Brossat, a expliqué à Reuters :. Il a précisé :Le numéro d'enregistrement permettra de vérifier que le propriétaire d'un bien ne dépasse pas la durée limite légale de location de 120 jours par an. La Mairie de Paris a indiqué en avoir remis environ 11 000 pour le moment. Cela représente environ un 5ème de l'offre actuelle.