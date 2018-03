Pépy ne sollicitera pas un 3è mandat

Après une dizaine d'années à la SNCF, je pense qu'il est bien qu'il y ait un œil neuf

Comme mes prédécesseurs, Louis Gallois et Jacques Fournier qui ont fait deux mandats, je pense que je ne solliciterai pas de troisième mandat

Les concertations sur le projet de réforme de la SNCF débutent à peine, on peut penser que ce n'est pas ce qui a usé son président, Guillaume Pepy. Le patron du groupe ferroviaire n'a pas non plus perdu semble t-il la confiance du gouvernement puisqu'Edouard Philippe lui a renouvelé son appui en présentant fin février le projet global d'avenir de l'entreprise ferroviaire. Simplement, "" a déclaré Guillaume Pépy au micro d'Europe 1. Et comme il a auparavant été dans le cabinet de plusieurs de ses prédécesseurs, cela fait bien plus longtemps en réalité qu'il vit au rythme du chemin de fer. "", a annoncé le dirigeant ce mercredi matin.Cette déclaration peut-elle le renforcer ou le fragiliser au début des négociations qui s'annoncent ? En tout état de cause, il se dit toujours qu'un homme qui n'attend rien et ne sollicite rien... n'a rien à perdre non plus. Les cheminots, qui viennent d' enregistrer son soutien , risquent aussi d'avoir à faire à un homme déterminé à faire ce qui lui semble le plus juste.