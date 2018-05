Pétrole : le baril à plus de 80 dollars

dans les prochains mois

Les entreprises qui ont une importante flotte auto peuvent rejoindre l'inquiétude des compagnies aériennes car la hausse du pétrole se poursuit, conduisant le Brent au dessus de 80 dollars le baril.Le marché est tendu par les incertitudes autour de l'Iran et du Venezuela, et le prix du baril revient ainsi à ce qu'il était en novembre 2014. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, a déclaré qu'il ne serait pas surpris de voir un baril à 100 dollars "". Les spéculateurs s'inquiètent également de l'annonce d'un recul des stocks de brut aux Etats-Unis de 1,4 million de barils et d'une très forte baisse des réserves d'essence de 3,8 millions de barils. Cette hausse devrait très rapidement se répercuter à la pompe et sur le prix du kérosène.