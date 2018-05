Surcharges carburants, les compagnies aériennes s’inquiètent

Alors que la compétition tarifaire fait rage dans le monde du transport aérien, les compagnies du monde entier s’inquiètent des hausses du prix du pétrole. Quatre transporteurs américains, dont JetBlue et Delta Airlines ont déjà fait connaître leurs inquiétudes au Secrétaire d’Etat au Trésor. Le jeu de Trump avec l'Iran risque fort de peser sur les déplacements professionnels . Avec un baril vendu aujourd’hui 71 $ (78,43 pour le Brent), les tensions géopolitiques font craindre le pire.Selon les experts américains, le baril à 90 $ avant la fin juin est du domaine du possible. Pourtant, ce 16 mai, les prix du pétrole baissaient légèrement, l'AIE ayant revu à la baisse ses prévisions de demande.Selon des sources internes chez British Airways, le retour d’une surcharge carburant reste possible dans les 6 mois à venir. Un constat loin d'être partagé par les concurrents européens. Air France ou la Lufthansa préfèrent parier sur une tension passagère des cours. Dans une concurrence exacerbée, difficile d'augmenter les prix, mais ce sont les marges qui sont rognées.