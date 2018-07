Pollution : circulation différenciée à Paris, ces mercredi et jeudi

"Cette interdiction concernant les véhicules les plus polluants permet de réduire de 32% la part d’oxydes d’azote émise provenant du trafic dans la zone intra A 86".

"L’objectif de ce titre de transport est d’inciter les Franciliens à laisser leur véhicule au garage et de privilégier les transports collectifs durant cet épisode de pollution du mercredi 25 juillet et du jeudi 26 juillet"

Si vous êtes conducteur

Si vous êtes voyageur

Paris et sa région font face à un pic de pollution à l'ozone. La circulation différenciée a ainsi été instaurée à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86 (hors autoroute) de ce mercredi 25 juillet jusqu’au vendredi 27 juillet à minuit.Par conséquent, les. La préfecture de Police de Paris expliquependant ces deux jours.En accompagnement, la Mairie de Paris a pris des mesures de(conditions détaillées sur www.paris.fr ).Ile-de-France Mobilités (ex-STIF) propose pour sa part unpermettant d’emprunter les moyens de transports en commun dans toute l’Ile-de- France. La région expliquePar ailleurs, afin de proposer une solution de transports alternative supplémentaire aux automobilistes, le Syndicat des transports d'Île-de-France renouvelle également sonpour les trajets de courte distance de tous les Franciliens durant ces deux journées, en partenariat avec les plates-formes de covoiturage : Blablalines, Covoit’ici, IDVROOM, Karos, Klaxit, Ouihop et Roulez Malin.: téléchargez et inscrivez-vous sur une des plates-formes de covoiturage partenaires de l’opération afin de proposer de partager votre véhicule, vous serez remboursé pour chaque trajet.: téléchargez l’application Vianavigo (App Store – Google Play) ou rendez-vous sur le site internet Vianavigo pour trouver la liste des trajets de covoiturage correspondant à votre besoin. Le résultat précise l’opérateur de covoiturage, le lieu de prise en charge, les horaires de départ et le temps de parcours. Une fois le choix fait, Vianavigo vous redirige vers le site du partenaire concerné qui finalise la réservation et la mise en relation avec le conducteur. Il n'y a rien à débourser.En outre, pour mémoire la vitesse autorisée sur l’ensemble de la région Île-de-France est réduite depuis le 24 juillet :-110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h ;- 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h ;- 70 km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales.- contourner l’agglomération parisienne par la Francilienne pour les véhicules de plus de 3,5 T en transit.