Pour sa première ouverture en France, EasyHotel se pose à Roissy CDG

EasyHotel a, en effet, signé avec le Groupe ADP un protocole d'intention exclusif pour louer et exploiter un établissement de 209 chambres. Ce projet est soumis à l'obtention du permis de construire et la signature des accords définitifs attendus en 2019.Ce premier easyHotel français devrait être livré à l'horizon 2020. L'établissement sera situé dans le périmètre de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, premier aéroport d'Europe continentale avec environ 70 millions de passagers annuels, à quelques pas d'Aéroville (centre de shopping majeur avec plus de 200 boutiques, 30 restaurants et un complexe cinématographique de 12 salles). Il sera également proche du parc des expositions Paris Nord Villepinte, le plus grand centre de conventions français, qui génère chaque année un important afflux de public et de professionnels.Cette annonce confirme les ambitions d'easyHotel en Europe continentale. L'enseigne a inauguré récemment son premier easyHotel espagnol, à Barcelone, avec 204 chambres dans un immeuble propriété du groupe. Convaincue des opportunités de ces marchés, easyHotel entend cibler 10 à 15 villes par pays, en France, en Allemagne et en Espagne, pour ouvrir de nouveaux établissements.