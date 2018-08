Primera Air lance 3 lignes américaines au départ de Bruxelles

Ces nouvelles lignes,exploitées au départ de Bruxelles,mèneront à New-York avec un vol quotidien sans escale, ainsi que des vols directs pour Boston et Washington D.C.



les vols vers Boston sont programmés les mardi, mercredi, vendredi et samedi et les vols vers Washington D.C. sont prévus les lundi, jeudi et dimanche.



Deux avions seront basés à Bruxelles pour assurer ces vols sans escale.



La compagnie Primera Air, spécialisée dans les vols low cost vers des destinations européennes, a lancé depuis cette année des vols transatlantiques à bas prix depuis Londres et Paris. Bruxelles sera donc la troisième ville européenne à proposer ces vols vers les États-Unis.