Quel aéroport vend le sandwich le plus cher ? (+infographie)

Les voyageurs d'affaires profitent généralement de leur passage à l'aéroport pour manger sur le pouce en attendant un vol ou avant de se rendre à un rendez-vous. Le plus souvent - et pour des raisons plus pratiques que gastronomiques - ils se tournent vers le sandwich. Mais cette option se révèle plus ou moins onéreuse en fonction des plates-formes où ils sont.