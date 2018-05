Envie de vous expatrier ? UBS vous dit où postuler

Parue pour la première fois en 1971, cette étude en est à sa 17ème édition. Elle compare les prix de 128 biens et services variés, ainsi que le salaire moyen de quinze professions représentant la population active moyenne. Les résultats sont composés de plus de 75 000 éléments de données, permettant de suivre les évolutions de dépenses dans le temps à partir de l’indice Big Mac ou du prix d’un café dans la ville étudiée.Bonne nouvelle pour les acheteurs, cette année un site dédié permet de prendre connaissance du coût comparé, ville par ville. De quoi établir des moyennes de dépenses journalières en fonction des pays visités.On apprend également ques affiche, en salaire moyen, le meilleur pouvoir d’achat du monde. Les habitants de cette ville peuvent actuellement dépenser presqu’un quart de plus (23,9%) que les New Yorkais. Les habitants des villes d’Europe et d’Amérique du Nord bénéficient généralement du meilleur pouvoir d’achat global, la capitale duétant les seules concurrentes non transatlantiques au sein du top dix. Les capitales financières mondiales que sont New York et Londres se classent respectivement en 10e et 23e position.Il suffit d’isoler un des 128 prix analysés pour que les différences de pouvoir d’achat au niveau mondial apparaissent au grand jour. Une coupe de cheveux standard pour femme coûte par exemple 94,32 dollars à Zurich, contre 22,60 dollars à Kiev (Ukraine), 12,17 dollars à Mexico City et 7,50 dollars au Caire (Egypte). Cependant, une femme ne travaille en général que 3,05 heures à Zurich pour payer ce service, alors que la même dépense représente 12,09 heures de travail à Kiev, 5,86 heures à Mexico City et 6,11 heures au Caire.