RD Congo: Reportez vos déplacements pros jusqu'au 22 janvier

"Des tensions sont susceptibles d’engendrer des violences et des troubles majeurs à l’ordre public et occasionner des violences. Il convient de reporter tout séjour et déplacement professionnel vers la RDC jusqu’au 22 janvier".

Compte tenu des violences en cours, il convient d’éviter tout déplacement dans la région de Béni-Butembo".

Les Congolais sont appelés aux urnes ce dimanche 30 décembre 2018 pour élire leur président ainsi que leurs représentants législatifs et provinciaux, à l’exception des habitants de Beni, Beni ville, Butembo ville (nord-est) ou encore de Yumbi (sud-ouest).La Commission électorale nationale indépendante (Céni) vient , en effet, d'annoncer le report du vote dans ces circonscriptions à mars 2019. Cette décision a été justifiée par les craintes de contagion de l'épidémie d'Ebola qui sévit à Béni et Butembo, le risque terroriste ou encore les violences et les conflits interethniques observés dans la région de Yumbi.A la suite de l'annonce, des manifestations ont été organisées dans les villes concernées. Par ailleurs, la coalition soutenant le candidat de l'opposition a lancé un appel à la grève générale.Face à ces événements, le quai d'Orsay demande aux voyageurs d'affaires devant se rendre en RDC de revoir leurs plans. Il indique sur son site internetPour les ressortissants français sur place, il est recommandé de se tenir à l’écart des manifestations, cortèges et rassemblements de foule, de limiter ses déplacements au strict nécessaire, de faire des stocks d’approvisionnement et de se tenir régulièrement informé de la situation.Le ministère de Affaires étrangères ajoute également "En cas d’urgence, l’ambassade de France à Kinshasa est joignable au : +243 818 848 129