Reprise Alitalia : Lufthansa présente la meilleure offre

"Alitalia est une compagnie aérienne qui reste fragile et qui a besoin d'un partenaire et de ce point de vue la proposition de Lufthansa est la plus prometteuse".

Trois candidats ont fait part de leur intérêt pour Alitalia lors de l'offre de l'appel d'offre mis en place : Wizz Air, easyjet et Lufthansa. Selon les déclarations de Carlo Calenda, ministre de l'Industrie transalpin, la compagnie allemande aurait la meilleure offre.Il a expliqué au journal La Repubblica :Il reste que les mandataires ont décidé de prendre leur temps et les négociations exclusives ne devraient pas débuter immédiatement.