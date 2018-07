Resaneo intègre l’API d’Air France

"modèle limité dans le temps et aux contours flous".

"L’autre point, qui à terme est bien plus important, est qu’avec l’API nous recevons toutes les informations produits (vol, addon etc.) d’Air France dès l’instant où ils les mettent en production. Nous n’aurons pas à refaire des développements tout en maintenant parallèlement une solution provisoire. Du coup nous gagnons en stabilité sur la chaîne de distribution et suivons les évolutions de la compagnie pour le plus grand bénéfice de nos agences".

Contrairement à ses concurrents, Resaneo n'a pas rejoint le Private Channel d'Air France . La centrale de réservation de transport réservée aux professionnels du tourisme a préféré développer une connexion API avec la compagnie française.Au moment du choix, l'entreprise a estimé que le nouveau dispositif du groupe aérien repose sur unConcrètement avec l'API d'Air France, les clients n'auront pas de surcharges des compagnies sur leurs réservations. François Garrabos, Directeur transport de Resaneo, a précisé :