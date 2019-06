RoomIt by CWT : Shannon Hyland nommé Senior Vice President of Global Supply

Les nominations s’enchaînent dans le groupe CWT. Après les arrivées annoncées de Robert Pietro, David Zimmer et Deanna Seiffert au sein de la plateforme de gestion de voyages, c’est la division de distribution hôtelière RoomIt, dépendante de CWT, qui accueille un nouveau visage. Shannon Hyland a été nommé Senior Vice President of Global Supply, un poste qui le verra s’occuper de la direction globale, de la stratégie et de la gestion du marché.



Shannon Hyland était jusqu’à présent Executive Vice President de l’agence de voyages Radius Travel. Ingénieur dans l’industrie aéronautique au début de sa carrière, il a notamment travaillé chez Continental et United Airlines. Ayant également de nombreuses compétences dans le secteur financier, il a occupé plusieurs postes dans ce domaine.