Royal Air Maroc serait sur le point de rejoindre Oneworld

Oneworld va annoncer l'arrivée d'un nouveau membre pour la première fois depuis 6 ans, ce mercredi 5 décembre. Et pour plusieurs médias, cette compagnie serait Royal Air Maroc. Premier indice : son PDG, Abdelhamid Addou, fait partie de la liste des invités de la conférence de presse.Par ailleurs, cela serait un joli coup pour l'alliance puisque La RAM serait la première compagnie africaine à rejoindre ses rangs et lui ouvrirait ainsi le marché africain ainsi que la destination très demandée de Marrakech. Cette arrivée aurait également du sens puisque le transporteur marocain - qui ne cache pas sa volonté de rejoindre une alliance depuis plusieurs années - a déjà des partenariats en place avec Qatar Airways et Iberia.A l'annonce de l'événement du 5 décembre, Alaska Air faisait figure de favorite dans la presse anglophone mais son directeur commercial a récemment indiqué que l'entreprise préférerait l'offre Oneworld Connect à une adhésion totale à l'alliance.