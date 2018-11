Alaska Air envisage de voler avec Oneworld

Si Qatar Airways s'interroge de plus en plus sur son avenir au sein de Oneworld , l'alliance suscite l’intérêt d'une autre compagnie. Selon le site Skift, Alaska Air pourrait bientôt travailler avec l'organisation.En effet, le directeur commercial de l'entreprise américaine Andrew Harrison, a confié à des analystes lors de la journée des investisseurs du 27 novembre 2018 que la compagnie envisageait de rejoindre l'alliance. Toutefois, une adhésion en tant que membre à part entière ne serait pas à l'ordre du jour. Le transporteur s’intéresse surtout à la plate-forme Oneworld Connect.Cette solution qui a été lancée en juin dernier, permet aux compagnies non-membres de profiter de certaines offres et certains services de l'alliance d'IAG et Americain Airlines. Si le projet se confirme, Alaska Air serait le deuxième transporteur à rejoindre Oneworld Connect après Fiji Airways.