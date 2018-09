Ryanair Allemagne en grève ce mercredi

Les syndicats allemands de la compagnie aérienne à bas prix n'attendront donc pas la grande journée de mobilisation européenne de tous les personnels, le 28 septembre prochain.Le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit (VC) demande "depuis des mois des améliorations" au niveau des salaires et des conditions de travail, a-t-il indiqué dans un communiqué.Malgré le "signal clair" lancé lors des grèves du mois d'août, "les négociations restent au point mort. Nous exigeons enfin des solutions", a déclaré Ingolf Schumacher, responsable des négociations salariales du syndicat.L'appel à la grève, qui doit durer 24 heures, concerne les quelque 400 pilotes et co-pilotes de la compagnie en Allemagne.Le personnel volant, environ un millier de personnes dans le pays, est également appelé à cesser le travail mercredi.De nombreux vols pourraient être annulés et de grosses perturbations sont donc à redouter ce mercredi pour les passagers Ryanair en provenance ou à destination de l'Allemagne.