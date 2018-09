Ryanair : la "grande grève" devrait avoir lieu le 28 septembre

La prochaine grève européenne de Ryanair devrait se tenir le vendredi 28 septembre, selon des informations obtenues par la RTBF . Toutefois, il faudra attendre la conférence des syndicats à l'origine du mouvement, prévue ce jeudi 13 septembre, pour avoir la confirmation officielle de la date.Cette action paneuropéenne des personnels navigants de la low-cost irlandaise devrait toucher principalement la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne et le Portugal.Sept syndicats représentant les équipages de la low-cost irlandaise dans 5 pays (Uiltrasporti et FILT-CGIL pour l'Italie, SNPVAC au Portugal, CNE/LBC pour la Belgique, SITCPLA et USO en Espagne et FNV aux Pays-Bas) organisent des mouvements sociaux depuis plusieurs mois pour réclamer de meilleures conditions de travail et des contrats soumis à la législation de la base du navigant, et non au droit irlandais.