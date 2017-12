Ryanair accepte de reconnaitre les syndicats de pilotes

avoir écrit aux syndicats de pilotes en Irlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Portugal invitant chacun d'entre eux à des pourparlers dans le but de reconnaître ces syndicats comme instances représentatives des pilotes de Ryanair dans chacun de ces pays

n’engagera pas de discussions avec des pilotes volant pour des compagnies aériennes concurrentes, en Irlande ou ailleurs

Reconnaître les syndicats sera un changement important pour Ryanair, mais nous avons déjà initié des changements radicaux, plus récemment lorsque nous avons lancé Ryanair Labs et notre programme d'amélioration du service à la clientèle Always Getting Better, qui a connu un grand succès depuis 2013

La compagnie a annoncé ce vendredi 15 décembre "".Seule restriction, Ryanair n'abordera que les sujets relatifs aux pilotes de la compagnie et précise qu'elle "". Une reconnaissance tacite d'un statut "d'auto-entrepreneur" utilisé pour beaucoup d'entre eux.Ryanair appelle maintenant ces syndicats de pilotes à annuler la menace de grèves prévue le mercredi 20 décembre prochain. Michael O'Leary a déclaré que "".