Ryanair : grève en Irlande le 20 décembre, en Allemagne prochainement

"n'importe quand à partir maintenant"

La grogne monte chez Ryanair . Après les pilotes italiens, portugais et les ilotes irlandais cesseront le travail le 20 décembre. Ils avaient décidé hier ce mouvement , ils en ont fixé la date dès le lendemain et ce sera donc le mercredi 20 décembre, a annoncé le syndicat irlandais Impact dans une nouvelle escalade du conflit social au sein de la compagnie aérienne à bas coût. Ces pilotes demandent la reconnaissance d'une instance unique de représentation du personnel sur le plan européen, refusée par la direction de Ryanair.Même motif, même conséquence pour les pilotes allemands de la low-cost ont décidé aussi de mener des actions pour réclamer la mise en place d’une instance pan-européenne de représentation du personnel ou encore l'amélioration des conditions de travail.Le syndicat a indiqué ce 12 décembre que les actions des pilotes basés en Allemagne pouvaient commencer. Toutefois, l'organisation a assuré à Reuters qu'il n'y aurait pas de grèves entre les 23 et 26 décembre.