Ryanair annonce de nombreux retards dans ses vols, ce lundi

Dans une déclaration faite ce lundi, Ryanair a déclaré que les pénuries de personnel de contrôle aérien allemand, français, italien, grec et britannique ont entraîné des retards dans 68 (15 pour cent) de ses 441 premiers départs .Un peu plus tôt, Ryanair a déclaré que le manque de personnel parmi les contrôleurs aériens a causé des retards à plus de 1 000 (44 pour cent) de ses 2 327 vols du dimanche.La compagnie aérienne a déjà demandé à la Commission européenne de prendre des mesures pour éviter que les grèves des contrôleurs aériens et les pénuries de personnel ne perturbent les plans de voyage des gens au cours des prochains mois.Les 4 000 contrôleurs aériens français sont engagés depuis plusieurs mois dans une série de grèves pour protester contre les réductions de personnel et le manque de technologie de pointe, ce qui a été imputé à un "manque d'investissement".