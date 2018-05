Ryanair aussi veut racheter Norwegian

de pousser encore plus l’offre financière d’IAG

Norwegian a construit son modèle sur celui de Ryanair

l’arrivée d’un nouvel actionnaire est bien dans les tuyaux

En pleine croissance mais avec une fragilité financière extrême, Norwegian suscite les convoitises. Celles d'IAG qui a fait savoir son appétit , mais pas seulement. Mais le chemin vers la vente définitive est longue. Ryanair dément officiellement catégoriquement tout intérêt et déclara que cette information qui n’a pour but que "". Mais selon la presse, la compagnie irlandaise aurait saisi son conseil d’administration sur le sujet et veut en savoir plus sur la réalité financière de la compagnie. "", souligne un cadre de la compagnie nordique qui affirme sous couvert d'anonymat que "". Oui mais lequel ?Lancée sur le low-cost long-courrier, l'expérience de Norwegian est suivie de près par tous les acteurs. Selon des économistes norvégiens, le long courrier très bon marché ne peut tenir sur le long terme que si une convergence de situations persiste, comme la baisse du prix du pétrole, une demande soutenue toute l’année et des aéroports qui acceptent de jouer le jeu.