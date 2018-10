Ryanair: bénéfices en baisse de 7%

Le transporteur irlandais annonce ce lundi matin une baisse de ses bénéfices sur la période d'avril à septembre, semestre couvrant la saison cruciale des vacances estivales. Il prévoit cependant, une faible progression du prix des billets cet hiver sur les vols court-courriers dans la région.Ryanair a abaissé il y a trois semaines sa prévision de bénéfice annuel de 12% et prévenu que la situation pourrait encore empirer si des grèves de pilotes et du personnel navigant continuaient de perturber son activité et ses réservations.La compagnie peine à conclure des accords avec son personnel depuis qu'elle s'est résolue en décembre dernier à reconnaître pour la première fois des syndicats.L'action Ryanair a perdu 20% sur les trois derniers mois et elle affiche un recul de 40% depuis un pic à 19,39 euros touché en août 2017, avant l'extension du mouvement de grogne au sein de son personnel.Le transporteur, qui réalise habituellement l'essentiel de son bénéfice pendant l'été, a enregistré un profit de 1,2 milliard d'euros sur les six mois au 30 septembre.Il a maintenu sa prévision d'un bénéfice annuel compris entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros, ce qui représenterait une baisse de 17% à 24% par rapport au bénéfice après impôts de 1,45 milliard d'euros, un record, réalisé lors du précédent exercice.