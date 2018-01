Ryanair condamnée pour travail dissimulé

La compagnie ne s'en est pas vantée, mais la veille même de l'annonce d' ouvertures de 4 bases en France , elle a été condamnée justement pour ne pas avoir autrefois employé de salariés en France sur des contrats locaux, ce qu'elle s'apprête à faire désormais. Il s'agit du dossier de la base de l'aéroport de Marseille, sur laquelle la compagnie a été trainé en justice par les syndicat de pilotes pour "travail dissimulé", entre 2007 et 2010, avant que la compagnie ne se retire de la plate-forme. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé mardi la culpabilité de la compagnie et sa condamnation à une amende de 200.000 euros et à 8,1 millions d'euros de dommages et intérêts.L'Ursaaf va recevoir 4,5 millions d'euros pour les cotisations éludées, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) se verra payer 3 millions d'euros, et Pôle Emploi près de 500 000€. La compagnie va devoir afficher la condamnation pendant un mois sur les portes du terminal low-cost de l'aéroport marseillais.