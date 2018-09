Ryanair : vers la "plus grande grève" de son histoire fin septembre

"Si la direction de l'entreprise ne veut pas procéder aux changements nécessaires, nous n'aurons alors d'autre choix que de répondre par la plus grande action de grève que la compagnie ait jamais vue".

Si Ryanair a trouvé un accord avec les pilotes irlandais après un été agité , ses équipages de l'Europe continentale n'ont pas déposé les armes.Sept syndicats représentant les équipages de la compagnie dans 5 pays (Uiltrasporti et FILT-CGIL pour l'Italie, SNPVAC au Portugal, CNE/LBC pour la Belgique, SITCPLA et USO en Espagne et FNV aux Pays-Bas) menacent d'organiser une nouvelle grève fin septembre si la direction n'entend toujours pas leurs revendications.Ils réclament entre autres de meilleures conditions de travail et des contrats soumis à la législation de la base du navigant, et non au droit irlandais.Dans une lettre commune, publiée le 7 septembre 2018, les organisations mettent le transporteur en gardeLa date de l'action – si elle est confirmée – sera fixée et communiquée ce jeudi 13 septembre 2018 après un nouveau rassemblement des syndicats à Bruxelles.Après l'accord signé avec les pilotes irlandais, Ryanair est revenue sur sa décision de réduire la flotte à l'aéroport de Dublin . Le conseil d'administration de la société a confirmé le 7 septembre le maintien en Irlande des 6 Boeing qui devaient rejoindre la Pologne lors du programme d'hiver 2018/19.