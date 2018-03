Ryanair mettra bien le cap sur l'Ukraine

Comme le premier Ministre ukrainien l'avait indiqué la semaine dernière, Ryanair se posera en Ukraine lors du programme d'hiver 2018/19. La low-cost lancera ses activités en proposant 10 routes au départ de Kiev et 5 liaisons au départ de Lviv. Cela représentera au total 46 fréquences hebdomadaires. La compagnie irlandaise ne compte pas relier la France à l'Ukraine pour le moment, mais table sur un trafic annuel global de 800 000 passagers avec les deux aéroports.Barcelone (4 vols hebdomadaires), Bratislava (3), Gdansk (2), Cracovie (3), London Stansted (5), Poznan (2), Stockholm S (3), Vilnius (3), Varsovie M (4) et Wroclaw (3)Düsseldorf W (3 vols par semaine), Cracovie (3), London S (3), Memmingen (2) et Varsovie M (3)