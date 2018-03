Ryanair regarde à nouveau du côté de l'Ukraine

Ryanair serait prête à se poser prochainement en Ukraine. Le premier ministre ukrainien Volodymyr Hroisman a annoncé que la compagnie allait signer un accord avec les autorités du pays plus tard cette semaine. La low-cost irlandaise n'a pas encore donné de détail sur ce projet. Toutefois la presse locale avance que les lignes seront ouverte à l'automne 2018.Ce n'est pas la première fois que la compagnie envisage de se poser en Ukraine. Ryanair avait prévu de lancer des dessertes au départ de Kiev et Lviv lors du programme hiver 2017/18, puis renoncé en juillet à cause d'un désaccord avec le gestionnaire de la plate-forme de la capitale ukrainienne.