Ryanair ne se posera pas à Deauville cet été

"On est pas là pour financer des compagnies privées! C’était une vision qu’avait Nicolas Mayer Rossignol et que je ne partage pas. Alors oui j’ai décidé d’arrêter la subvention octroyée à Ryanair et j’assume"

Pour que Ryanair reste à Deauville, il fallait mettre 300 000 euros sur la table chaque année. On m’annonce environ 17 000 passagers, sachant qu’ils faisaient l’aller-retour ça n’en fait que 8 000, admettez que ça fait cher du passager!".

Ryanair ne reprendra pas la liaison Londres – Deauville en avril. La compagnie a mis un terme à son contrat avec l'aéroport normand. Cette décision fait suite à l'annulation de la subvention annuelle de 300 000 euros de la Région.En octobre dernier , le directeur général adjoint Transports et aménagement du territoire à la Région Normandie, Vincent Breteau, avait annoncé la fin de l'aide versée depuis 2015.Le président du conseil régional, Hervé Morin, a une nouvelle fois défendu cette décision devant la presse locale le 12 février 2018ajoutant ensuite "