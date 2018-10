Ryanair s'entend avec les pilotes espagnols

Ryanair a signé un accord de reconnaissance avec le syndicat espagnol de pilotes SEPLA, afin de couvrir l’ensemble des pilotes employés directement par Ryanair en Espagne. Les négociations avec l'organisation sur une convention collective de droit espagnol vont commencer début novembre. Il est aussi prévu que le droit du travail espagnol s'appliquera à tous les pilotes de la low-cost en Espagne au plus tard le 31 janvier 2019.Cela fait suite à d’autres accords signés avec les syndicats SPAC au Portugal, BALPA au Royaume-Uni et ANPAC en Italie, couvrant l’ensemble des pilotes portugais, britanniques et italiens directement employés par Ryanair.