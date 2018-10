Ryanair signe avec ses pilotes belges

Et encore un nouvel accord pour Ryanair. La compagnie irlandaise a signé des Conventions Collectives de Travail avec les syndicats belges CNE-CSC et LBC-NVK. Les accords couvrent l’ensemble des pilotes et du personnel de cabine de la low-cost en Belgique.Ryanair a finalement cédé sur la date d'application du droit du travail belge. Il s'appliquera à tous les pilotes et membres d’équipage en cabine basés en Belgique au plus tard le 31 janvier 2019, et non en mars 2020 comme la compagnie le souhaitait lors des négociations de septembre dernier.