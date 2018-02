Ryanair va rembourser plus vite les passagers lésés

Always Getting Better

Ryanair revoit sa politique de remboursement. A compter du 1er avril 2018, ses équipes auront 10 jours pour payer les compensations des réclamations "valides" - concernant les retards et annulations – d'un montant inférieur à 261 euros. Actuellement, le temps de traitement est de 28 jours maximum.Cette mesure fait partie du programme "" et pourrait se révéler rapidement utile. En effet, l'ombre des grèves sont de plus en plus présentes en Italie et en Espagne alors que la compagnie peine à s'entendre avec les syndicats de pilotes locaux.