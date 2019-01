SNCF : 53 millions d'euros pour moderniser de la LGV du nord

"Le rail et le ballast sont renouvelés sur la voie 1 (dans le sens Paris>Lille), sur 32km au nord de Verberie (60). Ces travaux ont pour objectif de rendre le réseau plus performant afin d’offrir un confort accru et une régularité optimisée aux voyageurs".

"Cependant, la voie ferrée étant fragilisée durant les travaux, la vitesse des trains est limitée à 120 km/h sur la zone de chantier, durant la première période de travaux uniquement (renouvellement de ballast)"

La LGV du Nord qui bénéficie déjà d'un coup de jeune avec l'arrivée de TGV Inoui , poursuit en parallèle la modernisation de ses infrastructures.32km de voie vont être renouvelés dans le sens Paris>Lille entre le 28 janvier et jusque fin juillet 2019. SNCF Réseau qui finance ce projet de 53 millions d'euros, expliqueLes trains peuvent circuler en journée car les travaux sont réalisés de nuit, du lundi soir au samedi matin. Ce dispositif minimise l’impact sur les voyageurs.ajoute le communiqué.Dans le, les départs des trains sont avancés de 6 minutes environ.Dans le, les horaires sont inchangés à l’exception de deux TGV :- TGV 7096 (Lille 21:38 / Paris 22:53). Horaire de départ avancé à 20:59 pour une arrivée à 22:14 à Paris,- TGV 7094 (Lille Flandres 20:41 / Paris 21:44) du vendredi qui est supprimé.Tous less canaux de distribution et d’information SNCF intègrent les changements