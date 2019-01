TGV Inoui arrive à Lille

"D’ici fin 2019, ce sont 6,5 millions d’euros qui seront investis dans la rénovation des rames circulant entre Bruxelles, Lille et le sud-est de la France. La totalité de la flotte Paris-Lille sera ainsi aux couleurs de TGV Inoui"

Après OuiGO en décembre , c'est au tour du TGV Inoui – nouveau nom des trains rapides de la SNCF – de prendre la direction de Lille.Dans le cadre de cette arrivée, 15 millions d’euros ont été investis pour rénover les rames duplex circulant entre Paris et la ville du nord. Ce lifting est passé par un renouvellement des housses de sièges, de la moquette murale et des sols, le changement des climatisations et des éclairages ou encore l'installation de prises électriques en seconde et en première classe.De plus, toutes les rames disposent désormais du wifi à bord permettant ainsi aux voyageurs d'affaires de bénéficier de tous les services disponibles via le portail TGV Inoui : information voyageurs en temps réel, carte interactive, tchat entre voyageurs, jeux, service de réservation de taxi ou IDCAB…La SNCF ajoutePar ailleurs, les clients peuvent maintenant profiter d’une expérience de voyage TGV Inoui de bout en bout entre Lille et Paris. Des espaces de vente Voyages plus conviviaux et de nouveaux salons Grand Voyageur sont disponibles dans les gares Lille Flandres, Lille Europe et Paris Nord.Pour mémoire en plus de la desserte de Lille, TGV Inoui roule sur les lignes Paris-Bordeaux et Toulouse, Paris-Lyon, Paris-Strasbourg, Paris-Metz et Nancy.