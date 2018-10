SNCF et la Deutsche Bahn renforcent leur collaboration sur le digital

"poursuivre, grâce au digital, l’automatisation progressive de l’exploitation, la qualité, les performances et l’attractivité du transport ferroviaire"

Deux ans après le coup d’envoi de leur collaboration sur le digital , SNCF et la Deutsche Bahn ont signé un nouveau protocole d’accord pour renforcer cette initiative.8 chantiers au total ont été identifiés afin de. Parmi ceux-ci, le projet Connectivité prévoit la collecte de données sur les flux de voyageurs en gare et leurs habitudes de transports pour permettre d’individualiser et de perfectionner les offres clients.Les deux entreprises souhaitent également avancer plus rapidement ensemble sur les sujets de l’intelligence artificielle, l’Internet des objets (notamment la maintenance préventive), le BIM (conception et construction virtuelles s’appuyant sur un jumeau numérique) et sur les technologies émergentes telles que la réalité virtuelle et augmentée.