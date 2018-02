SNCF, la bataille du rail s'engage

faire voter les principes clé avant l'été

Le chef du gouvernement souhaite "" pour sa réforme du rail, après une phase de concertation. Edouard Philippe a notamment confirmé le recours aux ordonnances pour la réforme du rail : "". Il estime que le recours aux ordonnances lors de la réforme du Code du travail a "".En préambule, le chef du gouvernement a dressé une" et sur la "" du service public ferroviaire, plombé par la "". Pour lui, "". Le premier ministre veut proposer "", avec notamment plus de ponctualité et des "".Edouard Philippe annonce une "", qui se fera "" et "". Edouard Philippe assure que le gouvernement "", qui va devenir une "", répondant ainsi à la préoccupation du Président de la SNCF Guillaume Pépy.Quant au, Edouard Philippe annonce qu'il entend réformer le "" des cheminots. "." En revanche,"", assure le premier ministre, promettant que "" dans le projet du gouvernement.Sur le nombre de lignes, alors que le rapport Spinetta suggérait de supprimer de petites lignes régionales, Edouard Philippe refuse d'engager "".Les syndicats préparent leur réponse. Les fédérations CGT, Unsa, Sud et CFDT se réunissent ce mardi après-midi pour discuter de la réponse à apporter aux annonces du gouvernement.