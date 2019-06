SNCF : pas de train ce week-end entre Aubagne et Cannes

Dès 13h20 demain, aucun train ne circulera et ce jusqu'au lundi 10 juin à 14h. A l'ouest, les TER circuleront normalement entre Marseille et Aubagne. A l'est, les TER circuleront normalement entre Cannes et Vintimille et les TGV s'arrêteront à Marseille.La SNCF recommande aux voyageurs de reporter leur déplacement dans la mesure du possible ou de choisir un autre moyen de transport. Aucun moyen de substitution ne sera mis en place, contrairement à la ligne Paris et Orléans.