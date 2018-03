SNCF : un nouveau bras de fer, autour du décompte des jours de grève sur les salaires

Elle estime justifié d'établir une retenue de salaire proportionnelle à la durée effective de la grève par rapport au temps qui aurait dû être travaillé

Si les salariés de la SNCF espéraient faire durer le mouvement pour économiser leurs forces, et leur porte-monnaie, la SNCF ne l'entend manifestement pas de cette oreille. Alors que les syndicats entendent voir la retenue se faire, pour chaque jour de grève, à un trentième du salaire mensuel - comme le dit la loi de 1983 sur les fonctionnaires - la SNCF considère qu'il ne s'agit que d'un seul et unique mouvement de grève. "", explique Bruno Serizay, du cabinet Capstan. Et dans la foulée, la ministre des transport Elisabeth Borne a expliqué jeudi sur Europe 1 que "l", reprenant la position de la direction : "". La SNCF ajoute que "" qu'elle calcule de cette manière et que "", lors d'un précédent mouvement.", déclare Roger Dillenseger, secrétaire général de l'Unsa-ferroviaire. "".La ministre des transports doit présenter, ce vendredi, le résultat des discussions qui ont eu lieu jusqu'ici. Il y a quelques jours, elle a semblé prête à renoncer à passer par les ordonnances ce qui privera en grande partie la grève de sa substance.A noter que la SNCF prévoit d'pendant toute la durée du mouvement.