La fin des ordonnances pour la SNCF ?

On a avancé sur des sujets concrets sur l'ouverture à la concurrence et je me propose d'introduire ces dispositions par amendement, dans la loi, à la place des ordonnances

Interrogée sur France Info, la ministre a précisé qu'elle pourrait abandonner le recours aux ordonnances sur la question de l'ouverture à la concurrence. "", a déclaré Elisabeth Borne.De quoi fissurer le front syndical ? La grève en série débute le mardi 3 avril au rythme programmé de 2 jours sur 5 pour 3 mois.