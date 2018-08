SNCF : un rail fissuré pour expliquer l'incident de Marseille Saint Charles

une fissure a bien été localisée sur un rail

C'est une hypothèse sérieuse qui pourrait expliquer le déraillement du TGV à l'entrée de la Gare Saint Charles. Selon le quotidien la Provence, citant des propos tenus par Jacques Frossard, directeur territorial de la SNCF Réseau PACA, "".Pour l'heure, il ne s'agit que d'un premier constat, en aucun cas de la cause identifiée de l'accident qui n'a fait aucun blessé. Au total 3 enquêtes ont été lancées. Mais d'ores et déjà les syndicats montent au créneau et dénoncent l'absence de moyens pour l'entretien du réseau.