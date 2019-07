Sabry Chihi nommé directeur général de Fraikin France

Sabry Chihi vient d’être nommé directeur général du département France de Fraikin, société de location longue durée de véhicules industriels et commerciaux. Membre de la société depuis 12 ans, Sabry Chihi a dans un premier temps été directeur d’agence avant de devenir Chef des ventes Fidélisation et développement clients à l’échelon régional en 2012 puis Directeur opérationnel de zone en 2015, poste qu’il occupait jusqu’à présent. Philippe Mellier, Président du groupe Fraikin, précise que Sabry Chihi va ainsi "participer à consolider le leadership et la forte présence de Fraikin sur le territoire français, et continuer à développer la présence de la société en Europe". Dernièrement, Fraikin avait annoncé qu’elle allait développer ses services dans les DOM-TOM.