Fraikin annonce un important développement dans le DOM TOM

Fraikin va s’appuyer sur les équipes et les structures de Bamitel en Martinique, Carmo-Pro en Guadeloupe, Matoubam en Guyane et Remirex pour l’ile de La Réunion.



Toutes ces structures, pôles de location de véhicules ou concessionnaires poids lourds, disposent d’ores et déjà d’équipes dédiées à cette nouvelle activité, d'ateliers de réparation mais aussi d'une flotte de véhicules aux couleurs de Fraikin.



Le premier contrat longue durée a par ailleurs été signé en Martinique, donnant ainsi le coup d’envoi du développement de l’enseigne dans ces territoires.